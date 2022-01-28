— Лантратов сто процентов останется у нас до лета. Возможно, и дальше будет у нас играть.
Он — потенциальный игрок сборной, поэтому если будем его продавать, то только в топовый клуб, — цитирует Терюшкова Metaratings.
26-летний Лантратов перешёл в "Химки" летом 2019 года на правах свободного агента. Всего за подмосковную команду вратарь провёл 67 матчей, в которых пропустил 85 голов и 26 раз сыграл "на ноль".
Контракт Лантратова истекает в 2025 году, портал Transfermarkt оценивает футболиста в два миллиона евро.
"Химки" продадут Лантратова только в топовый клуб
Член наблюдательного совета "Химок", депутат Госдумы Роман Терюшков высказался о возможной продаже вратаря команды Ильи Лантратова.
Фото: Getty Images