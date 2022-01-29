"Леша восстанавливается, все в порядке. Он в расположении команды, тренируется индивидуально. Не все так страшно. Вероятность участие в матче против "Кальяри"? Не могу ничего прогнозировать. Об этом скажет доктор команды. Леша проходит индивидуальный курс терапии. Он уже в расположении команды", - цитирует Шпинева "СЭ".
Напомним, 23 января Миранчук получил повреждение в ходе матча 23-го тура Серии А против "Лацио" и был заменен. Сообщалось, что полузащитник травмировал заднюю поверхность бедра.
В этом сезоне на счету россиянина 13 матчей за "Аталанту" в Серии А, в которых он забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. Также он отдал один голевой пас в Лиге чемпионов. Его контракт с бергамасками действует до лета 2024-го года. Рыночная стоимость Миранчука оценивается порталом Transfermarkt в 11 млн евро.
Миранчук вернулся в расположение "Аталанты" после травмы
Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, рассказал, как проходит восстановление россиянина после травмы.
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