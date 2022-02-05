- Я точно не буду позорить защитника Никиту Чернова, но и желать ему удачи в "Спартаке" я тоже воздержусь. Слушайте, у всех разные представления о подобного рода вещах. Думаю, что это такие легкие выкрутасы Леонида Арнольдовича. Хочет он так чуть-чуть позлить красно-синюю аудиторию, потому что я не думаю, что Чернов им нужен. Это, скорее, легкий троллинг в адрес ЦСКА, - передает слова Грушевского Eurostavka.
Ранее стало известно, что 26-летний центральный защитник "Крыльев Советов" Никита Чернов, являющийся воспитанником московского ЦСКА, подписал контракт со "Спартаком". В составе красно-белых Чернов начнет выступать с лета 2022 года. В текущем сезоне футболист провел за "Крылья Советов" 16 матчей во всех турнирах (14 в Российской премьер-лиге и 2 в Кубке России) и отметился одним забитым голом в чемпионате России. На счету Чернова есть 2 матча за сборную России в 2015 году под руководством главного тренера Фабио Капелло, при котором защитник дебютировал за национальную команду раньше, чем начал выступать в РПЛ.
Грушевский: не буду позорить Чернова за переход в "Спартак". Это выкрутасы Федуна, легкий троллинг в адрес ЦСКА
Известный пародист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал подписание контракта со "Спартаком" воспитанником красно-синих защитником Никитой Черновым.
Фото: ПФК "Крылья Советов"