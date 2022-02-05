Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Бернли
21:00
УотфордНе начат
П1 2.15X 3.3П2 3.7

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Эльче
3 - 1 3 1
АлавесЗавершен
Мальорка
2 - 1 2 1
Кадис1 тайм
П1 1.05X 9П2 81
Сельта
20:30
Райо ВальеканоНе начат
П1 1.98X 3.4П2 4.1
Осасуна
23:00
СевильяНе начат
П1 3.95X 3П2 2.19

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Рома
0 - 0 0 0
ДженоаЗавершен
Интер
0 - 0 0 0
Милан1 тайм
П1 2X 3.4П2 3.75
Фиорентина
22:45
ЛациоНе начат
П1 2.46X 3.35П2 3

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Кельн
1 - 0 1 0
ФрайбургЗавершен
Майнц
2 - 0 2 0
ХоффенхаймЗавершен
Аугсбург
2 - 0 2 0
УнионЗавершен
Арминия
1 - 1 1 1
Боруссия МЗавершен
Штутгарт
2 - 3 2 3
АйнтрахтЗавершен
Бавария
20:30
РБ ЛейпцигНе начат
П1 1.42X 5.4П2 6.2

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Сент-Этьен
0 - 1 0 1
Монпелье2 тайм
П1 6X 3.25П2 1.67
Монако
23:00
ЛионНе начат
П1 2.07X 3.7П2 3.5

Кубок Англии

Новости
Челси
2 - 1 2 1
Плимут АргайлЗавершен
Эвертон
4 - 1 4 1
БрентфордЗавершен
Вулверхэмптон
0 - 1 0 1
НорвичЗавершен
Сток Сити
2 - 0 2 0
Уиган2 тайм
Манчестер Сити
4 - 1 4 1
ФулхэмЗавершен
Тоттенхэм
23:00
БрайтонНе начат
П1 1.91X 3.6П2 4.2

Товарищеские матчи. Клубы

Химки
0 - 0 0 0
РубинЗавершен
Спартак
1 - 1 1 1
Джохор Дарул ТакзимЗавершен
ЦСКА
1 - 0 1 0
НоршелланнЗавершен
Сделать ставку

Онопко рассказал, как Семак отреагировал на уход Азмуна из "Зенита"

Тренер сборной России Виктор Онопко прокомментировал уход нападающего Сердара Азмуна из "Зенита" в немецкий "Байер".
Фото: ФК "Байер"
22 января, Азмун подписал контракт с "Байером" до лета 2027 года. Изначально соглашение должно было вступить в силу с 1 июля 2022 года. Но 30 января клубы договорились о досрочном переходе Сердара в немецкий клуб. Также в тот день "Зенит" объявил о переходе бразильского форварда Юри Алберто. Также зимой "Зенит" подписал контракт с нападающим Иваном Сергеевым.

"Огорчил ли Семака уход Азмуна? Вряд ли такой поворот событий мог его порадовать. Для "Зенита" это потеря, а для тренера - поиск нового варианта в атаке. Семак прямо говорит, что сейчас для него задача номер один - сбалансировать состав, в который попадут только те, кто выдержит конкуренцию в борьбе за место в нем", - приводит слова Онопко "СЭ".

Сердар Азмун перешел в "Зенит" зимой 2019 года. В текущем сезоне 27-летний форвард провел 19 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 25 млн евро. В общей сложности за петербургский клуб иранец сыграл в 104 матчах, на его счету 62 забитых мяча и 23 голевых передачи.

"Воссоединились!" "Байер" опубликовал совместное фото Лунева и Азмуна


Теги: Онопко Азмун Зенит Семак Байер
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Веретенников: Хвича, Лисакович и Кучаев смогут принять участие в следующем матче "Рубина"
Фанаты "Сочи" присоединились к бойкоту матчей из-за введения Fan ID
Источник: "Рубин" и "Химки" интересуются полузащитником "Алании" Гурциевым
Полузащитник "Урала" Йовичич перешел в австрийский клуб
"Уфа" уступила латвийской "Лиепае" в товарищеском матче
ЦСКА благодаря голу Набабкина обыграл "Норшелланн" на сборе в Испании
Тренер "Рубина" Веретенников сообщил, что Слуцкий почувствовал недомогание перед матчем с "Химками"
СМИ: защитник "Кайрата" Алип, скорее всего, будет арендован "Зенитом" до конца сезона
Онопко: фанаты "Бетиса" просто уверены, что "Зенит" будет разгромлен 1
Гол Соболева спас "Спартак" от поражения в товарищеском матче с "Джохором" 6
Онопко рассказал, как Семак отреагировал на уход Азмуна из "Зенита"
Источник: "Зенит" проявлял интерес к защитнику Чернову, но возможный переход заблокировал Семак
Ассистент Карпина Онопко рассказал о разговоре с Дзюбой
"Рубин" сыграл вничью с "Химками" в товарищеском матче
"Уфа" подписала контракт с полузащитником Дмитрием Кабутовым
Магомедов прокомментировал свой переход в "Химки" 1
Федун и Салихова прибыли на товарищеский матч "Спартака" в ОАЭ 1
Языджи и Яковлев - в стартовом составе ЦСКА на товарищеский матч с "Норшелланном" 1
Новичок "Локомотива" Изидор: как только забью гол, продолжу забивать - и десять, и двадцать 2
"Химки" объявили о переходе полузащитника "Алании" Магомедова 1
Едвай: игра против "Мальмё" дала нам хорошую пищу для размышлений
"Локомотив" опубликовал видеообзор товарищеского матча против "Мальмё"
Мойес - о полузащитнике "Вест Хэма" Райсе: возможно, лучший хавбек Европы прямо сейчас
"Уфа" заключила контракт с португальским полузащитником Тьяго Родригесом
"Арсенал" уступил в контрольном матче "Эсбьергу"
Гвардиола: Зинченко сможет сыграть с "Фулхэмом". Поговорим с ним о ситуации на Украине 6
Защитник "Мидлсбро" - о встрече с "МЮ" в кубке Англии: это сказка - мы обыграли одного из фаворитов
"Нижний Новгород" сообщил о заключении контракта с норвежским вингером
Игнашевич устроил перестрелку тортами с футболистами "Балтики" (видео) 6
"Крылья Советов" объявили о подписании 12 молодых игроков из ФК "Чертаново", "Олимпа-Долгопрудного" и "Химок" 12
Все новости
-