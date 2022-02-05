22 января, Азмун подписал контракт с "Байером" до лета 2027 года. Изначально соглашение должно было вступить в силу с 1 июля 2022 года. Но 30 января клубы договорились о досрочном переходе Сердара в немецкий клуб. Также в тот день "Зенит" объявил о переходе бразильского форварда Юри Алберто. Также зимой "Зенит" подписал контракт с нападающим Иваном Сергеевым.
"Огорчил ли Семака уход Азмуна? Вряд ли такой поворот событий мог его порадовать. Для "Зенита" это потеря, а для тренера - поиск нового варианта в атаке. Семак прямо говорит, что сейчас для него задача номер один - сбалансировать состав, в который попадут только те, кто выдержит конкуренцию в борьбе за место в нем", - приводит слова Онопко "СЭ".
Сердар Азмун перешел в "Зенит" зимой 2019 года. В текущем сезоне 27-летний форвард провел 19 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 25 млн евро. В общей сложности за петербургский клуб иранец сыграл в 104 матчах, на его счету 62 забитых мяча и 23 голевых передачи.
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Онопко рассказал, как Семак отреагировал на уход Азмуна из "Зенита"
Тренер сборной России Виктор Онопко прокомментировал уход нападающего Сердара Азмуна из "Зенита" в немецкий "Байер".
Фото: ФК "Байер"