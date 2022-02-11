Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Севилья
23:00
ЭльчеНе начат
П1 1.42X 4.4П2 8.4

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
РБ Лейпциг
0 - 0 0 0
Кёльн1 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
ПСЖ
23:00
РеннНе начат
П1 1.57X 4.5П2 5.2

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
1 - 1 1 1
ПюникЗавершен
Брондбю
1 - 2 1 2
ЗенитЗавершен
Сделать ставку

Источник: клубы предложили РПЛ отказаться от ПЦР-тестирования вакцинированных футболистов

В пятницу, 11 февраля, состоялось общее собрание клубов РПЛ.
Фото: РПЛ
По информации источника, на собрании клубы обсудили практику борьбы с коронавирусом в европейских лигах и вынесли несколько предложений по изменениям в чемпионате России. Одно из основных предложений – отмена ПЦР-тестирования для вакцинированных футболистов. Такая система действует в НХЛ.

В Англии клубам разрешили тестировать футболистов на свое усмотрение. В Италии обязательное тестирование тоже отменено, но если в клубе имеются положительные тесты, то пройти тестирование должны все.

Отметим, что сейчас клубы должны еженедельно проводить тестирование на коронавирус, в том числе перед турами.

После 18-ти туров Российской Премьер-лиги единоличным лидером таблицы является петербургский "Зенит". В активе "сине-бело-голубых" 38 очков. На 2 очка от подопечных Семака отстает "Динамо" (36 очков), "бело-голубые" занимают второе место. Тройку замыкает "Сочи" (31 очко). В зоне стыковых матчей располагаются "Нижний Новгород" (19 очков) и "Ростов" (18 очков). В зоне вылета - "Уфа" (16 очков) и "Химки" (14 очков).

Первый тур в 2022 году состоится с 26 по 28 февраля.

Источник: РБ Спорт


Теги: РПЛ Коронавирус
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Евгений Ким: голу в ворота "Копенгагена" был рад, но постарался сдержать эмоции
Гайч: я хотел вернуться в Аргентину, но уехать оказалось непросто
Быстров: "Зениту" дома нужно загонять "Бетис" и выигрывать
Гайч: переход в ЦСКА был очень резким 1
Кураньи: убежден, что в этом сезоне "Динамо" доберется до еврокубков
Реднапп: если у Фарке будут сильные игроки, он может сделать "Краснодар" чемпионом 1
"Зенит" стал победителем предсезонного турнира Atlantic Cup 5
Быстров - о ситуации с Валиевой: все это проделки конкурентов и тех, кто не может опередить ее на льду
Источник: клубы предложили РПЛ отказаться от ПЦР-тестирования вакцинированных футболистов
Семак - об Алипе: будем работать над его игрой в защите, в атаке у него все хорошо
Расширенный состав сборной России на ближайшие матчи будет объявлен 7 марта 6
Рангник: Роналду должен забивать больше голов, это очевидно 1
Семак ответил на вопрос о состоянии Ловрена, передвигавшегося на костылях
Экс-игрок "Шахтера", "Севильи" и "Шальке" Коноплянка продолжит карьеру в Польше 1
Семак высказался об оптимальной позиции на поле для Адамова
Парфенов: не скажу, что Мозес - суперфутболист, но ниже своего уровня он не падает 2
Семак: Юри Алберто нужно прибавить в реализации
Литвинов — правый защитник, Соболев и Промес в нападении. Ваноли провел генеральную репетицию перед ЦСКА
Парфенов: Бакаев может подойти "Краснодару", но ему не надо уходить из "Спартака"
В "Спартаке" прокомментировали информацию об обращении Газизова в РПЛ из-за высказывания Федуна 3
Семак после победы над "Брондбю" подвел итоги сборов "Зенита"
"Зенит" обыграл "Брондбю" благодаря голам Дзюбы и Алипа 9
Гол Джикии помог "Спартаку" уйти от поражения в матче с "Пюником" 5
Захарян - о целях на ближайший год: выиграть чемпионство с "Динамо", выйти на чемпионат мира
"Страшнейший фол. Надеемся, у соперника обошлось без сотрясения". "Спартак" потроллил "Пюник" после удаления Промеса 7
Газизов попросил РПЛ наказать Федуна за высказывание в его адрес 11
Уткин прокомментировал ситуацию с Валиевой и вспомнил допинг-дело "Спартака" 3
Ловрен не вошел в заявку "Зенита" на матч с "Брондбю". Хорват передвигался на костылях 1
Рагнар Сигурдссон - о российских игроках: я бы сам не уехал из Исландии, если бы мог остаться и получать такие деньги
Захарян: кем я вижу себя через год? Игроком "Динамо"
Все новости
-