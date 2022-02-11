По информации источника, на собрании клубы обсудили практику борьбы с коронавирусом в европейских лигах и вынесли несколько предложений по изменениям в чемпионате России. Одно из основных предложений – отмена ПЦР-тестирования для вакцинированных футболистов. Такая система действует в НХЛ.
В Англии клубам разрешили тестировать футболистов на свое усмотрение. В Италии обязательное тестирование тоже отменено, но если в клубе имеются положительные тесты, то пройти тестирование должны все.
Отметим, что сейчас клубы должны еженедельно проводить тестирование на коронавирус, в том числе перед турами.
После 18-ти туров Российской Премьер-лиги единоличным лидером таблицы является петербургский "Зенит". В активе "сине-бело-голубых" 38 очков. На 2 очка от подопечных Семака отстает "Динамо" (36 очков), "бело-голубые" занимают второе место. Тройку замыкает "Сочи" (31 очко). В зоне стыковых матчей располагаются "Нижний Новгород" (19 очков) и "Ростов" (18 очков). В зоне вылета - "Уфа" (16 очков) и "Химки" (14 очков).
Первый тур в 2022 году состоится с 26 по 28 февраля.
Источник: РБ Спорт
Источник: клубы предложили РПЛ отказаться от ПЦР-тестирования вакцинированных футболистов
В пятницу, 11 февраля, состоялось общее собрание клубов РПЛ.
Фото: РПЛ