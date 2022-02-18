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Голубев - о бойкоте фанатов Fan ID: это тяжело осознавать. Без них футбол совсем по-другому смотрится

Полузащитник "Уфы" Артем Голубев высказался о важности болельщиков на трибунах.
Фото: РПЛ
Напомним, с 1 июня 2022 года в России в силу вступит закон о введении "паспорта болельщика" (Fan ID). Законопроект трех чтениях был принят Государственной Думой и одобрен в Совете Федерации. 30 декабря 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон.

Фанатские объединения всех клубов РПЛ, за исключением "Ахмата", объявили о бойкоте матчей, пока введение паспорта болельщика не будет отменено.

"Это тяжело осознавать, потому что при поддержке трибун играть гораздо приятнее. Полупустые трибуны уже были во времена начала пандемии, но болельщики очень важны для футболистов, они - 12-й игрок на поле. Без них футбол совсем по-другому смотрится. Очень круто, когда тебя встречают красивыми баннерами. Я испытываю только уважение к людям, которые поддерживают нас, футболистов", - цитирует Голубева РБ Спорт.

Полузащитник Артем Голубев выступает за "Уфу" с 2020 года. В текущем сезоне 23-летний футболист провел 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился 2 голевыми передачами. Контракт Голубева с "Уфой" рассчитан до лета 2023 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тыс евро.


Теги: Голубев УФА
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