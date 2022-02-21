Напомним, в декабре прошлого года "Локомотив" объявил о подписании контракта с защитником сроком на 5 лет. Мампасси будет выступать за "Локо" под 18-м номером.
Марк переехал в Россию, покинув донецкий "Шахтер". Футболист объяснил, по какой причине решился на такой переход.
"Не люблю легких путей. Чем сложнее, тем интереснее. Понимал, что будет критика. Но если тренер "Шахтера" не видел меня в составе, я решил попробовать зайти с другой стороны", - цитирует Мампасси "СЭ".
Он также признался, что после трансфера получил множество негативных комментариев. В текущем сезоне Мампасси провел 15 матчей в УПЛ, на его счету 1 голевая передача.
"Локомотив" в таблице РПЛ занимает 6-е место. В воскресенье, 27 февраля, подопечные Гисдоля проведут первый официальный матч в 2022 году - в гостях "Локо" сыграет против "Краснодара". Начало матча - в 17:00 мск.
"Не люблю легких путей". Мампасси объяснил, почему уехал из Украины в Россию
Защитник "Локомотива" Марк Мампасси рассказал о том, почему решился на переезд из Украины в Россию.
Фото: ФК "Локомотив"