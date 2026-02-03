Агент объяснил попадание Дзюбы в рейтинг самых медийных спортсменов страны

Представитель нападающего "Акрона" Артема Дзюбы Леонид Гольдман объяснил, с чем связано попадание футболиста в топ-6 самых медийных спортсменов России.

Фото: ФК "Акрон"

"Учитывая его рекорды и резонанс, он, как мне кажется, вообще должен был войти даже в топ-3. А так в целом его попадание в число лучших в таком рейтинге сейчас для меня не новость. Мы будем стараться удерживать лидирующие позиции.