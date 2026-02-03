Матчи Скрыть

Агент объяснил попадание Дзюбы в рейтинг самых медийных спортсменов страны

Представитель нападающего "Акрона" Артема Дзюбы Леонид Гольдман объяснил, с чем связано попадание футболиста в топ-6 самых медийных спортсменов России.
Фото: ФК "Акрон"
Гольдман считает, что Дзюба попал в рейтинг, благодаря своим рекордам.

"Учитывая его рекорды и резонанс, он, как мне кажется, вообще должен был войти даже в топ-3. А так в целом его попадание в число лучших в таком рейтинге сейчас для меня не новость. Мы будем стараться удерживать лидирующие позиции.
Медийность — важный показатель для любого современного спортсмена", — приводит слова Гольдмана "Спорт-Экспресс".

Согласно данным "Спорт-Экспресс" и "Медиалогии", Артем Дзюба входит в топ-6 самых медийных спортсменов России по итогам 2025 года. В этом рейтинге на одну строчку его опережает вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов. Лидером списка является хоккеист Александр Овечкин. В топ-3 попали главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин и Сергей Семак, возглавляющий "Зенит".

Дзюба выступает за "Акрон" с осени 2024 года. В прошлом сезоне он побил бомбардирский рекорд, забив 234-й мяч в карьере. Нападающий стал лучшим по количеству голов в истории чемпионата России и сборной страны.

