"Все забывают, что тогда он считался топовым вариантом. Сейчас все переобуваются, говорят, что не хотели его, а тогда никто не верил, что он придет в "Спартак".
Это была борьба. Кокорин, мои слова про перчатку – мы показывали чемпионские амбиции, что мы у вас заберем вашего игрока. В тот момент это была наша победа", - приводит слова Газизова Sports.ru.
Напомним, Кокорин перебрался в "Спартак" в статусе свободного агента летом 2020-го года. В итоге форвард провел за красно-белых 10 матчей, в которых забил два гола (оба с пенальти) и отдал две результативные передачи. После этого Кокорина продали в "Фиорентину" в январе прошлого года. С тех пор россиянин не отличался результативными действиями.
Ранее итальянские СМИ сообщали о том, что "Фиорентина" пытается избавиться от Кокорина и подыскивает ему вариант в РПЛ.
"Спартак" ушел на зимнюю паузу в чемпионате России на 9-м месте. В активе красно-белых 23 набранных очка. Также команда пробилась в 1/8 финала Лиги Европы, заняв первое место в группе с "Наполи", "Лестером" и "Легией".
Газизов - о Кокорине в "Спартаке": тогда он считался топовым вариантом. Мы показывали чемпионские амбиции
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов высказался о приобретении Александра Кокорина в "Спартак" во времена его работы в московском клубе.
Фото: ФК "Спартак"