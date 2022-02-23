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Черевченко сообщил, что у него есть предложения из-за рубежа

Бывший главный тренер "Химок" Игорь Черевченко рассказал, что у него есть предложения по работе из-за рубежа.
Фото: "Химки"
Черевченко отметил, что, несмотря на наличие предложений, собирается отдохнуть. По словам тренера, он планирует отдыхать до конца сезона.

"Пока отдохну от работы, чем больше, тем лучше. До конца сезона точно планирую отдохнуть. Предложения есть, пока их не рассматриваю. Переговоры есть, но пока не хочу, это не в России", - сказал Черевченко.

Напомним, что накануне "Химки" объявили о расторжении контракта с Черевченко. Новым главным тренером подмосковной команды стал Сергей Юран. Он заключил с "Химками" контракт на 1,5 года.

Источник: ТАСС

Черевченко - о назначении Юрана в "Химки": команда готова, пускай прикладывает свое мастерство


Теги: Черевченко
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