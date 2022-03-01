Ранее стало известно, что ограничения на полет в аэропорт Краснодара продлеваются до 8 марта.
7 марта должен состояться матч 20-го тура Российской Премьер-лиги "Краснодар" - "Урал". Стартовый свисток в этой игре должен прозвучать в 14:00 мск.
"Будем добираться через Сочи. Других вариантов нет. Скорее всего, на электричке до Краснодара. Но еще пока думаем, как будет лучше. Переноса точно не будет, если не произойдет ничего необычного", - сказал Иванов.
Ранее "Ростов" объявил, что матч 20-го тура чемпионата России против "Сочи" состоится в соответствии с календарем. Он пройдет 7 марта, начало - в 16:30 мск.
"Урал" в субботу, 26 февраля, провел первый официальный матч в 2022 году - в гостях екатеринбуржцы проиграли "Нижнему Новгороду" (0:1). На данный момент "Урал" занимает 12-е место в таблице, имея в своем активе 19 очков.
Источник: РБ Спорт
Президент "Урала" сообщил, что команда будет добираться до Краснодара через Сочи
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал продление ограничений на полет в аэропорт Краснодара.
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