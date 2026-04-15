"Матвей является явным лидером "ПСЖ", благодаря которому команда будет играть в полуфинале Лиги чемпионов. В матче с "Ливерпулем" "ПСЖ" он сохранил команду в тяжёлый период во время матча, когда "ПСЖ" "поплыл", - сказал Габулов "Чемпионату".
Во вторник, 14 апреля, ПСЖ с Сафоновым на воротах в гостях обыграл "Ливерпуль" со счётом 2:0 в ответном поединке 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Матвей Сафонов провёл 9-й "сухой" матч за ПСЖ в сезоне 2025/2026. Всего на его счету — 19 матчей и 18 пропущенных голов.
Габулов: Сафонов - лидер "ПСЖ"
Экс-вратарь "Динамо" Владимир Габулов назвал голкипера "ПСЖ" и сборной России Матвея Сафонова лидером команды.
