Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Бавария
22:00
Реал МадридНе начат
Арсенал
22:00
Спортинг ЛиссабонНе начат

Габулов: Сафонов - лидер "ПСЖ"

Экс-вратарь "Динамо" Владимир Габулов назвал голкипера "ПСЖ" и сборной России Матвея Сафонова лидером команды.
Фото: Getty Images
"Матвей является явным лидером "ПСЖ", благодаря которому команда будет играть в полуфинале Лиги чемпионов. В матче с "Ливерпулем" "ПСЖ" он сохранил команду в тяжёлый период во время матча, когда "ПСЖ" "поплыл", - сказал Габулов "Чемпионату".

Во вторник, 14 апреля, ПСЖ с Сафоновым на воротах в гостях обыграл "Ливерпуль" со счётом 2:0 в ответном поединке 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Матвей Сафонов провёл 9-й "сухой" матч за ПСЖ в сезоне 2025/2026. Всего на его счету — 19 матчей и 18 пропущенных голов.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится