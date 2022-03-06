"Кутепов работает в индивидуальном режиме — старое повреждение пока не дает ему заниматься в общей группе", - цитирует Зеленова "Матч ТВ".
В нынешнем сезоне Кутепов провел пять матчей за "Спартак" во всех турнирах. Последний раз Кутепов выходил в стартовом составе в ноябрьском матче против "Локомотива" (1:1). Его контракт с красно-белыми завершается в конце сезона. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 1,2 млн евро.
Напомним, сегодня "Спартак" в гостях сыграет против "Динамо". Встреча стартует в 19:00 по московскому времени.
В "Спартаке" объяснили, почему Кутепов пропускает матч с "Динамо"
Пресс-атташе "Спартака" Дмитрий Зеленов прокомментировал отсутствие защитника красно-белых Ильи Кутепова в заявке на матч с "Динамо".
Фото: ФК "Спартак"