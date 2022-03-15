— Знаю, что было небольшое собрание. Иностранцы собрались, обсудили и решили остаться. Не более того, — рассказал Ребров в эфире программы "Футбол России".
Напомним, ни один из легионеров московского "Спартака" не покинул команду несмотря на то, что ФИФА разрешила иностранным футболистам клубов Российской Премьер-Лиги прерывать контракт до конца нынешнего сезона.
С середины нынешнего сезона Ребров занимает пост координатора "Спартака". Нынешний сезон вратарь начинал в статусе игрока.
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Ребров: иностранцы "Спартака" собрались, обсудили и решили остаться. Не более того
Координатор "Спартака" Артем Ребров рассказал, как иностранные футболисты клуба приняли решение остаться в команде.
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