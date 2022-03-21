Легионеры «Уфы» не сообщали о желании уйти из команды. Сокращать зарплаты футболистов не входит в планы клуба, сообщил гендиректор уфимского клуба Шамиль Газизов.
«Ситуация с легионерами пока нормальная. Никто уходить не собирается. Сокращение зарплат игроков? Пока никаких изменений не было», - рассказал функционер Sport24.
Напоминаем, что FIFA позволила иностранным игрокам и тренерам приостановить действующие договоры с командами из России до завершения сезона. Затем в качестве свободных агентов они могут заключать соглашения с другими клубами – санкций со стороны международной организации не последует.
После 22 матчей в РПЛ «Уфа» находится в зоне вылета – как и «Химки», подопечные Алексея Стукалова набрали 18 очков. 2 апреля уфимцы сыграют с «Крыльями Советов» в Самаре.
Газизов – о легионерах «Уфы»: уходить не собираются, о сокращении зарплат речи не идёт
Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о ситуации с контрактами футболистов-иностранцев.
Фото: ФК "Уфа"