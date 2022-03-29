- Кто из игроков "Спартака" мог бы играть в Италии? Я говорю о тех, кого знаю лично! Зобнин, Жиго, Джикия, Промес, Бакаев - стабильно играли бы в топовых клубах Италии. Я думаю, что у них есть нужные качества и характеристики, чтобы хорошо выступать в Италии! Насчет Соболева не уверен, о нем у нас никто не знает. Он разве настолько хорош? - цитирует Карреру "РБ Спорт".
25-летний нападающий московского "Спартака" Александр Соболев в текущем сезоне принял участие в 26 матчах своей команды во всех турнирах, забил в них 8 голов и отдал 4 результативных передачи. 5 из этих матчей Соболев провел за красно-белых в Лиге Европы, где записал на свой счет 4 забитых мяча и один голевой пас. 25-летний атакующий полузащитник Зелимхан Бакаев в нынешнем сезоне провел за "Спартак" 27 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и выполнил 6 результативных передач.
"Насчет Соболева не уверен, о нем у нас никто не знает". Каррера назвал игроков "Спартака", способных играть в Серии А
Экс-главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, кто из футболистов нынешнего состава красно-белых смог бы заиграть в чемпионате Италии.
Фото: РПЛ