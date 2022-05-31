"Андрей — один из наших лучших активов, футболист, которого мы воспитали и раскрыли. Мы на него надеемся. У него действующий контракт, ему есть куда расти. Он принесет еще много пользы «Енисею». Поступали ли в клуб предложения по игроку? Это полузакрытая информация, это касается двух клубов", - цитирует Ивахова "СЭ".
Андрей Окладников перебрался в "Енисей" в 2020 году. Ранее форвард выступал в первенстве красноярского края за команду "Рассвет". В нынешнем сезоне Окладников провел 22 матча в ФНЛ и Кубке России, отметившись девятью голами и двумя результативными передачами. В этом году Окладникову исполняется 23 года. Контракт форварда с красноярцами рассчитан до лета 2023 года.
Напомним, ранее сообщалось, что услуги нападающего были предложены ЦСКА. Кроме того, агент футболиста заявлял, что им интересуется большая часть клубов РПЛ.
В "Енисее" прокомментировали будущее Окладникова
Директор "Енисея" Алексей Ивахов рассказал о том, что клуб рассчитывает сохранить форварда Андрея Окладникова
Фото: ФК "Енисей"