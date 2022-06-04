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Агент Языджи опроверг слухи, что он предложил ЦСКА подписать защитника Асана

Адам Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, опроверг слухи, что он предложил московскому клубу подписать защитника "Трабзонспора" Серкана Асана.
Фото: Getty Images
"Серкан Асан и интерес ЦСКА? Ничего об этом не знаю. В данный момент он занимается лечением травмы, поэтому переход в московский клуб вряд ли возможен", - приводит слова агента Sport24.

Серкан Асан является воспитанником "Трабзонспора". Он выступает на позиции правого защитника. В минувшем сезоне Асан провел 16 матчей за клуб во всех турнирах, в которых не отмечался результативными действиями. Также на счету 23-летнего защитника три матча в составе молодежной сборной Турции. Его контракт с клубом действует до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Асана в 1,1 млн евро.

Источник: агент Языджи предложил ЦСКА игрока на замену Марио Фернандесу


ЦСКА Трабзонспор Российские трансферы
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