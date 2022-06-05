- Вы ведь наверняка не верили в нас, поэтому это серебро очень значимо. Мы верили в себя, у нас есть команда, семья. Показали болельщикам всей страны, что можем побеждать. Дорогого стоит добиться такого за три года с минимальными инвестициями, как у "Сочи", - цитируют Джанаева "Известия".
Чемпионат России-2021/2022 "Сочи" завершил на втором месте в турнирной таблице с 56 набранными очками в 30 сыгранных турах. Серебряные медали подопечные Владимира Федотова завоевали в последнем матче сезона, в очной встрече претендентов разгромив в гостях московское "Динамо" со счетом 5:1. 35-летний голкипер Сослан Джанаев сыграл 16 матчей во всех турнирах, пропустив в них 18 голов, 5 игр вратарь завершил без пропущенных мячей (все - в чемпионате России).
Джанаев - о серебре "Сочи": вы не верили в нас - мы верили в себя. Дорогого стоит добиться такого с минимумом вложений
Голкипер "Сочи" Сослан Джанаев прокомментировал итоги прошедшего сезона, в котором его команда выиграла серебряные медали чемпионата России.
Фото: ТАСС