"Меня не волнуют слова Тимофеева. Ты можешь быть хорошим или плохим тренером, но важно оставаться хорошим человеком. Меня бы больше волновало, если такое сказал бы Зобнин", - цитирует Рианчо "СЭ".
Напомним, ранее Артем Тимофеев в интервью заявил, что "Спартак" начал рушиться изнутри, когда в тренерском штабе клуба оказался Рауль Рианчо.
Напомним, Рауль Рианчо вошел в тренерский штаб Массимо Карреры в "Спартаке" летом 2018 года. Спустя несколько месяцев Каррера был уволен и Рианчо стал исполняющим обязанности главного тренера клуба. Под его руководством красно-белые провели шесть матчей, в которых одержали две победы, дважды сыграли вничью и два раза уступили. В ноябре того же года Рианчо окончательно покинул "Спартак". Недавно стало известно, что специалист устроился на работу в Федерацию футбола Испании.
Рианчо - о критике со стороны Тимофеева: меня не волнуют его слова. Больше бы волновало, если бы такое сказал Зобнин
Экс-тренер "Спартака" Рауль Рианчо отреагировал на слова Артема Тимофеева о том, что появление испанца разрушило "Спартак".
Фото: "СЭ"