"Сейчас Шамар сосредоточен на еще одном матче за сборную. Потом он отправится в первый за год отпуск. Николсон вернется в Москву 3 июля на сборы", - заявил агент "РБ Спорт".
В минувшем сезоне Российской Премьер-лиги Николсон вышел на поле в 12-ти матчах, в которых записал на свой счет пять голов и одну результативную передачу. "Спартак" завершил розыгрыш первенства на 10-м месте в таблице.
Агент Николсона ответил на вопрос о дате возвращения футболиста в расположение "Спартака"
Футбольный агент Ненад Портега, который представляет интересы форварда "Спартака" Шамара Николсона, рассказал о подготовке игрока к следующему сезону.
Фото: ФК "Спартак"