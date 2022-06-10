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Агент Николсона ответил на вопрос о дате возвращения футболиста в расположение "Спартака"

Футбольный агент Ненад Портега, который представляет интересы форварда "Спартака" Шамара Николсона, рассказал о подготовке игрока к следующему сезону.
Фото: ФК "Спартак"
"Сейчас Шамар сосредоточен на еще одном матче за сборную. Потом он отправится в первый за год отпуск. Николсон вернется в Москву 3 июля на сборы", - заявил агент "РБ Спорт".

В минувшем сезоне Российской Премьер-лиги Николсон вышел на поле в 12-ти матчах, в которых записал на свой счет пять голов и одну результативную передачу. "Спартак" завершил розыгрыш первенства на 10-м месте в таблице.


Николсон Спартак
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