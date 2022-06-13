"В прошлую субботу мы получили акт… Для вместимости до 40 тысяч нам необходимо провести определенную работу… Общая стоимость затрат — около 200 миллионов рублей… К началу сезона это точно не будет готово… Будем ли просить не ставить домашние матчи на старт сезона? … Мы просили первый или два тура сыграть в гостях", - цитирует гендиректора красно-белых Евгения Мележикова "СЭ".
9 июля "Спартак" примет участие в матче за Суперкубок России на правах обладателя кубка страны. Встреча пройдет на "Газпром арене". С красно-белыми сыграет "Зенит" - чемпион национального первенства. Сине-бело-голубые также являются действующим обладателем Суперкубка – в прошлом сезоне подопечные Сергея Семака обыграли "Локомотив".
Сообщалось, что "Спартак" может отказаться от поединка с питерцами, так как встреча пройдет на их домашнем стадионе. Позднее Мележиков высказался против бойкотирования матча.
"Спартак": домашний стадион не будет готов к началу сезона – попросили РПЛ первые 2 тура сыграть в гостях
Руководство "Спартака" обратилось в РПЛ с просьбой не ставить клубу домашние матчи на старт сезона чемпионата.
Фото: ФК "Спартак"