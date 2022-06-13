"Думаю, конкретика по главному тренеру уже есть — просто её не выносят на всеобщее обозрение. Я совершенно точно уверен, что договорённость есть.
Возможное назначение Николича? Мне вообще безразлично, кто возглавит. Главное — результат", - цитирует Новикова "Чемпионат".
После поражения в финале Кубка России от "Спартака" о своем уходе объявил главный тренер "Динамо" Сандро Шварц. Вскоре специалист возглавил "Герту".
В СМИ сообщалось, что освободившееся место наставника бело-голубых может занять Марко Николич. Позднее появилась информация, что серб не рассматривает такой вариант как приоритетный.
Новиков: уверен, у "Динамо" есть договоренность по главному тренеру – просто ее не выносят на обозрение
Экс-главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков высказался о ситуации с новым наставником бело-голубых.
Фото: "Матч ТВ"