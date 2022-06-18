"Я игрок клуба, у меня контракт с "Химками". Был ли интерес от "Динамо"? "Динамо", "Спартак", еще кто... Зачем это комментировать и распространять слухи какие-то...", - цитирует Глушакова "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что Глушаков пополнит состав "Динамо" в летнее трансферное окно. На протяжении двух последних сезонов 35-летний полузащитник выступает в составе "Химок". В минувшем розыгрыше Российской Премьер-лиги он принял участие в 29-ти играх чемпионата страны, забил 11 голов и отдал две результативные передачи.
Глушаков ответил на вопрос об интересе к нему со стороны "Динамо"
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков поделился мнением относительно слухов о том, что он может перейти в "Динамо" этим летом.
Фото: РПЛ