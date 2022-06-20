"Кассьера подпишет контракт с "Зенитом"? Мы договорились с клубом, но не хватает официального предложения. Ждем его", - цитирует агента Sport24.
Ранее Араоз заявил, что пока не достиг соглашения с "Зенитом" по условиям трансфера, но другие варианты продолжения карьеры 25-летний колумбиец не рассматривает.
Предыдущий сезон Кассьерра провел в "Сочи". Он забил 14 голов и отдал 4 результативные передачи, поучаствовав в 22-х матчах южан в Российской Премьер-лиге.
Агент – о будущем Кассьерры: мы договорились с "Зенитом"
Агент форварда "Сочи" Матео Кассьерры Мартин Араоз высказался о вероятном переходе игрока в "Зенит".
Фото: ФК "Сочи"