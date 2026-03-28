Дасаев - о Сафонове: неплохой вратарь, показывает неплохую игру

- Сафонову мы уделяем много внимания. Он неплохой вратарь, который на данный момент показывает неплохую игру.
Но давайте подождем. На моем веку, знаете, сколько талантливых вратарей выстреливают в одной-двух играх, а потом раз — и их нет, - цитирует Дасаева Sport24.
С лета 2024 года Матвей Сафонов выступает за французский "ПСЖ" - его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года. После недавнего обновления стоимость 27-летнего голкипера на интернет-портале Transfermarkt выросла до 22 миллионов евро.
В текущем сезоне россиянин вышел на поле в 16 встречах во всех турнирах, пропустил 17 мячей и сохранил свои ворота в неприкосновенности в семи матчах. На счету Сафонова 18 матчей в составе национальной команды России. Вчера, 27 марта, сборная России одержала победу над Никарагуа со счетом 3:1 - Сафонов вышел на поле с первых минут с капитанской повязкой и пропустил один гол.