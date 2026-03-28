МатчиТаблицаНовости2025/26
Чайка
15:00
ЧелябинскНе начат
Черноморец
16:30
РоторНе начат
Арсенал Тула
17:00
СоколНе начат
Родина
19:00
УралНе начат

Канчельскис назвал клуб, который станет чемпионом России и обладателем Кубка

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис назвал фаворита чемпионской гонки в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Канчельскиса, "Зенит" станет чемпионом России и обладателем Кубка страны.

- "Зенит" выиграет и РПЛ, и Кубок России, скорее всего. У команды банально лучше скамейка запасных, чем у других клубов.

Понятно, что в Кубке может случиться всякое. В первую очередь сине-бело-голубым стоит опасаться команд, которые ни на что не претендуют в РПЛ — "Динамо" и "Спартак", - приводит слова Канчельскиса "Советский Спорт".

После 22 сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 48 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на один балл. В 23 туре Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака сыграет на домашнем стадионе с самарскими "Крыльями Советов".

Сине-бело-голубые одержали победу над махачкалинским "Динамо" в полуфинале Пути регионов Кубка России со счетом 1:0. В следующей стадии турнира петербуржцам предстоит сыграть на своем поле со столичным "Спартаком".

