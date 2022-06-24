"Кто фаворит РПЛ? В плане игры, если брать последний сезон, на титул могут претендовать "Зенит", "Сочи", "Динамо" и, может быть, "Локомотив". "Спартак" нестабилен – поэтому не говорю о нем. В плане футбола я бы отметил эти четыре команды", - заявил Дивеев.
По словам Дивеева, в ЦСКА цели на сезон еще не обсуждали, но лично ему хотелось бы завоевать трофей, пусть даже это будет Кубок России.
ЦСКА в завершившемся сезоне Российской Премьер-лиги (РПЛ) финишировал на 5-м месте, набрав в 30 матчах 50 очков. Главным тренером команды с нового сезона стал Владимир Федотов. Сегодня армейцы в первом матче под руководством нового тренера уступили "Велесу" (0:2).
Защитник Игорь Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года. В минувшем сезоне на счету 22-летнего футболиста 29 матчей во всех турнирах, в которых он забил 5 голов.
Источник: ТАСС
Защитник ЦСКА Дивеев не стал включать "Спартак" в число фаворитов нового сезона РПЛ
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился мнением о том, кто будет в числе главных фаворитов на победу в новом сезоне Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Фото: РПЛ