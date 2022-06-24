По данным источника, представители футболиста согласовали условия контракта с "Факелом". Воронежский коллектив объявит о подписании соглашения в ближайшее время. 27-летний защитник пополнит состав команды на правах свободного агента.
На протяжении предыдущих двух сезонов Божин играл в составе "Крыльев Советов". В минувшем сезоне у защитника истек контракт с самарцами, стороны не стали продлевать договор.
Источник: Metaratings
Источник: экс-игрок "Крыльев Советов" Божин в ближайшее время перейдет в "Факел"
Защитник Сергей Божин принял решение относительно места продолжения карьеры.
Фото: РПЛ