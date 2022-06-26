"Слухи не комментирую, сейчас ходит много разговоров. Переговоры могут идти с разными клубами, но пока что рано говорить о том, близок ли Агаларов к переходу или нет", - заявил функционер "РИА Новости".
Ранее в СМИ появилась информация, что "Ахмат" является главным претендентом на подписание Агаларова. По итогам минувшего сезона нападающий стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-лиги, забив 19 мячей в 29-ти матчах первенства – также на его счету результативная передача.
Газизов ответил на вопрос об интересе "Ахмата" к Агаларову
Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов высказался о вероятности перехода форварда Гамида Агаларова в "Ахмат".
Фото: ФК "Уфа"