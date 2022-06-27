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Источник: Оздоев может перейти в клуб из Саудовской Аравии

Экс-полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев попал в сферу интересов действующего чемпиона Саудовской Аравии.
Фото: ФК "Зенит"
По сведениям источника, "Аль-Хиляль" проявляет серьезный интерес к полузащитнику и готов предложить россиянину очень выгодный контракт. Сам же Оздоев пока не определился со своим будущим и продолжает рассматривать другие предложения.

"Зенит" в мае официально объявил об уходе Оздоева из клуба. У игрока закончился контракт клубом. Магомед выступал за сине-бело-голубых с 2018 года. Полузащитник провел за питерцев 116 матчей, в которых забил восемь голов и отдал 13 результативных передач. В этом году Оздоеву исполняется 30 лет.

В прошедшем сезоне Оздоев большую часть сезона восстанавливался после повреждения из-за которого провел только 16 матчей, в которых он забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Источник: Metaratings


Оздоев Аль-Хиляль
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