СМИ: Дюков и Миллер обсудят продажу медиаправ на Кубок РПЛ "Матч ТВ"

В ближайшие дни состоится встреча президента РФС Александра Дюкова с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, на которой они обсудят покупку телеправ Кубка РПЛ каналом "Матч ТВ".

Фото: Газпром





По информации источника, РФС не хочет принимать это предложение из-за взаимоотношений с руководителем компании Петром Макаренко. Также отмечается, что РФС хочет избежать конфликта интересов и возможного снижения договора "Матч ТВ" на показ Российской Премьер-лиги.



Поэтому на днях состоится встреча Дюкова и Миллера, на которой будет обсуждаться вопрос о покупке "Матч ТВ" прав на турнир. Сообщается, что предложение телеканала будет меньше, чем у "Телеспорта", но касаться оно будет только медиаправ.



Напомним, в мае исполком РФС установил срок до 15 июля для доработки и просчета финансовой модели Кубка РПЛ, а также для заключения контрактов с основными спонсорами. Ранее сообщалось, что организаторы не смогли найти финансирование для проведения Кубка РПЛ. РФС может изменить формат проведения Кубка России, если Кубок РПЛ не будет организован.



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Стал известен проект календаря Кубка РПЛ Ранее СМИ сообщали, что РПЛ получила от "Телеспорта" предложение на покупку медиаправ на сумму 2,5 млрд рублей в год.По информации источника, РФС не хочет принимать это предложение из-за взаимоотношений с руководителем компании Петром Макаренко. Также отмечается, что РФС хочет избежать конфликта интересов и возможного снижения договора "Матч ТВ" на показ Российской Премьер-лиги.Поэтому на днях состоится встреча Дюкова и Миллера, на которой будет обсуждаться вопрос о покупке "Матч ТВ" прав на турнир. Сообщается, что предложение телеканала будет меньше, чем у "Телеспорта", но касаться оно будет только медиаправ.Напомним, в мае исполком РФС установил срок до 15 июля для доработки и просчета финансовой модели Кубка РПЛ, а также для заключения контрактов с основными спонсорами. Ранее сообщалось, что организаторы не смогли найти финансирование для проведения Кубка РПЛ. РФС может изменить формат проведения Кубка России, если Кубок РПЛ не будет организован.Источник: РБ Спорт