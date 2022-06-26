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Стал известен проект календаря Кубка РПЛ

Стал известен проект календаря нового турнира - Кубка РПЛ.
Фото: РПЛ
Турнир планирует провести в формате Double Elimination. По этой системе после группового этапа турнир разделяется на две сетки — победителей (1 и 2 места) и проигравших (3 и 4 места).

По информации источника, основная дата старта турнира - 26 июля, резервная - 16 августа. Суперфинал в обоих случаях пройдет 31 мая 2023 года, он может пройти на стадионе, который будет иметь нейминг титульного спонсора турнира. Групповой этап завершится 7 сентября.

Плей-офф начнется 18 сентября. В 2022 году будут сыграны матчи 1/4 финала. Полуфиналы уже пройдут в марте-апреле 2023 года.

Всего будет проведено 77 матчей.

Напомним, в мае исполком РФС установил срок до 15 июля для доработки и просчета финансовой модели Кубка РПЛ, а также для заключения контрактов с основными спонсорами. Ранее сообщалось, что организаторы не смогли найти финансирование для проведения Кубка РПЛ. РФС может изменить формат проведения Кубка России, если Кубок РПЛ не будет организован.

Источник: РБ Спорт


Кубок РПЛ
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