Турнир планирует провести в формате Double Elimination. По этой системе после группового этапа турнир разделяется на две сетки — победителей (1 и 2 места) и проигравших (3 и 4 места).
По информации источника, основная дата старта турнира - 26 июля, резервная - 16 августа. Суперфинал в обоих случаях пройдет 31 мая 2023 года, он может пройти на стадионе, который будет иметь нейминг титульного спонсора турнира. Групповой этап завершится 7 сентября.
Плей-офф начнется 18 сентября. В 2022 году будут сыграны матчи 1/4 финала. Полуфиналы уже пройдут в марте-апреле 2023 года.
Всего будет проведено 77 матчей.
Напомним, в мае исполком РФС установил срок до 15 июля для доработки и просчета финансовой модели Кубка РПЛ, а также для заключения контрактов с основными спонсорами. Ранее сообщалось, что организаторы не смогли найти финансирование для проведения Кубка РПЛ. РФС может изменить формат проведения Кубка России, если Кубок РПЛ не будет организован.
Источник: РБ Спорт
Стал известен проект календаря Кубка РПЛ
Стал известен проект календаря нового турнира - Кубка РПЛ.
Фото: РПЛ