"Мы ждем, что как минимум половина стадиона будет красно-белой. Мне кажется, что "Зенит" делает все, чтобы превратить этот матч в свой корпоративный праздник, но посмотрим, как оно будет. Миллер [зампред СД "Газпрома" - спонсора "Зенита"] увидит на 50 % красно-белый стадион? Он может расстроиться, но главное, что будет на поле, это все антураж", - цитирует Зеленова "СЭ".
За Суперкубок России 9 июля сыграют "Спартак" и "Зенит". Матч пройдет в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" и начнется в 19:00 по столичному времени. Красно-белые примут участие в поединке на правах действующего обладателя национального Кубка, питерцы составят им конкуренцию как чемпион страны.
"Зенит" также является действующим обладателем Суперкубка – в прошлом году подопечные Сергея Семака обыграли "Локомотив".
"Спартак": "Зенит" делает все, чтобы превратить Суперкубок в свой корпоративный праздник
Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов высказался о распределении билетов на матч за Суперкубок России между красно-белыми и "Зенитом".
Фото: социальные сети