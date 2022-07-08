"Это будет удивительно, но я процитирую Германа Ткаченко, который сказал, что уход Федуна зависит исключительно от самого Федуна. Что сказал Леонид Арнольдович, мы распространили его заявление, что он занимается "Спартаком" и никуда не уходит. На этом вопрос закрыт", - цитирует Зеленова "СЭ".
Ранее стало известно, что Федун покинул пост вице-президента компании-титульного спонсора "Спартака" "ЛУКОЙЛ" по стратегическому развитию. Сам функционер позднее заявил, что это никак не скажется на работе в московском клубе. Федун является держателем 32,7% акций "Спартака", а также президентом столичного коллектива. Он пришел в клуб в 2004-м году. За это время красно-белые завоевали один чемпионский титул в РПЛ, Суперкубок России и Кубок страны.
В "Спартаке" ответили на вопрос о вероятности ухода Федуна из клуба
Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов высказался о возможности ухода владельца команды Леонида Федуна из клуба.
Фото: ФК "Спартак"