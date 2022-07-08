"Не знаю, кто такая Мария! Моя жена самая лучшая, я ее люблю!"- сказал Тарасов.
Ранее появилась информация, что Дмитрий переехал к любовнице и больше с женой не живёт.
Дмитрий Тарасов закончил профессиональную карьеру. Он выступает в медиа-команде "Наспорте".
До этого полузащитник выступал за "Локомотив" на протяжении 9 лет. После чего подписал контракт с "Рубином" на год.
Последним профессиональным клубом в карьере Тарасова стал "Велес".
Источник: "ОСН"
Тарасов - об изменах: идите в жопу от моей семьи, оставьте нас в покое
Бывший полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов отреагировал на слухи об измене.
Фото: "Чемпионат"