- Ясно, что со временем всё нормализуется. Но то, что люди не могут оформить Fan ID - всё плохо и неорганизованно. Также многие говорят: "А зачем мне это надо вообще?" Многие будут ездить летом куда-то, будут сидеть и решать пойти на футбол завтра. Раньше ты купил билет и пошел сразу. А сейчас ты этого не сделаешь, тебе Fan ID нужен. Пока этот Fan ID будешь делать, половина чемпионата пройдет, - передает слова Мостового "Чемпионат".
Ранее стало известно, что с начала нового сезона-2022/2023 на пяти стадионах Российской премьер-лиги - в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Сочи и Самаре - будет введена в действие система персонализированной идентификации болельщика, более известная как Fan ID. С весенней части сезона Fan ID планируют ввести на всех аренах РПЛ. При этом при оформлении цифрового паспорта болельщика у многих пользователей возникают проблемы - так, Fan ID не смогли получить родные дети главного тренера сборной России и "Ростова" Валерия Карпина. Фанаты большинства клубов РПЛ объявили о бойкоте матчей с применением этой системы.
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Мостовой: пока этот Fan ID будешь делать, половина чемпионата пройдет
Экс-полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой высказался о проблемах, связанных с запуском на матчах РПЛ системы Fan ID.
Фото: AFP