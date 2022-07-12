Карпин: в "Ростове" не осталось ни одного иностранца

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин объявил о том, что в новом сезоне команда сделает ставку на молодых игроков.

Фото: ФК "Ростов"





ФИФА продлила разрешение приостановки контрактов легионерами с клубами РПЛ до 30 июня 2023 года. Это правило действует в одностороннем порядке с 7 марта 2022 года.



Валерий Георгиевич вернулся в "



По итогам чемпионата "ростовчане" набрали 38 очков и заняли 9 место в турнирной таблице.



Источник: "Дорога молодым в новом сезоне? А куда деваться? На данный момент у нас в команде не осталось ни одного иностранца. Милехин, Лангович, Щетинин уже себя показывали. Понятно, что сейчас они получат шанс", - сказал Карпин.ФИФА продлила разрешение приостановки контрактов легионерами с клубами РПЛ до 30 июня 2023 года. Это правило действует в одностороннем порядке с 7 марта 2022 года.Валерий Георгиевич вернулся в " Ростов " в марте 2022 года и помог команде сохранить прописку в РПЛ.По итогам чемпионата "ростовчане" набрали 38 очков и заняли 9 место в турнирной таблице.Источник: "ДОН24"