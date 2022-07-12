Карпин: в "Ростове" не осталось ни одного иностранца

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин объявил о том, что в новом сезоне команда сделает ставку на молодых игроков.
Фото: ФК "Ростов"
"Дорога молодым в новом сезоне? А куда деваться? На данный момент у нас в команде не осталось ни одного иностранца. Милехин, Лангович, Щетинин уже себя показывали. Понятно, что сейчас они получат шанс", - сказал Карпин.

ФИФА продлила разрешение приостановки контрактов легионерами с клубами РПЛ до 30 июня 2023 года. Это правило действует в одностороннем порядке с 7 марта 2022 года.

Валерий Георгиевич вернулся в "Ростов" в марте 2022 года и помог команде сохранить прописку в РПЛ.

По итогам чемпионата "ростовчане" набрали 38 очков и заняли 9 место в турнирной таблице.

Источник: "ДОН24"


Карпин Ростов
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