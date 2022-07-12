"Илья счастлив в клубе, он наш основной вратарь. Обращений по нему нет. Илья рад выступать за клуб, которому он уделил последние 4 сезона. Может ли он еще уйти? Мы не исключаем такую возможность", - заявил Терюшков.
В прошлом сезоне Лантратов провёл за "Химки" 35 матчей и пропустил в них 54 мяча.
Ранее сообщалось, что "Зенит" сделал официальное предложение по Илье, но новость не подтвердилась.
Лантратов присоединился к "Химкам" в 2019 году. Стоимость голкипера составляет 2 миллиона евро.
Химчане по итогам прошлого сезона набрали 32 очка и заняли 13 место. В переходных матчах оказались сильнее "СКА Хабаровск" (0:1 и 3:0) и сохранили прописку в РПЛ.
Источник: "Спорт-Экспресс"
"Химки": Лантратов - наш основной вратарь. Он здесь счастлив
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков рассказал, в каком клубе проведёт следующий сезон вратарь Илья Лантратов.