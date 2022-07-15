Роспотребнадзор Оренбургской области выпустил распоряжение, по которому игроки и сотрудники местного футбольного клуба, а также его соперников, для участия в матчах должны сдать отрицательный тест не менее чем за 72 часа до игры.
О подобном распоряжении "Оренбург" уведомил и следующих своих соперников.
Матч 1-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) "Оренбург" - "Крылья Советов" состоится завтра, 16 июля, на стадионе "Газовик". Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым, арбитр ВАР - Артем Любимов.
Во втором туре "Оренбург" также сыграет дома - соперником станет екатеринбургский "Урал". Эта встреча пройдет 23 июля и начнется в 17:30 мск.
Источник: Metaratings
Футболисты "Оренбурга" и "Крыльев" сдавали тесты на коронавирус перед матчем РПЛ
Игроки "Оренбурга" и "Крыльев Советов" перед матчем 1-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) сдавали тесты на коронавирус.
Фото: РПЛ