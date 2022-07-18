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СМИ: Урунов не согласен на понижение зарплаты при аренде из "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Остон Урунов имеет в распоряжении 3-4 варианта продолжения карьеры.
Фото: ФК "Спартак"
По данным источника, переговоры с претендентами на игрока осложняются тем, что футболист не намерен соглашаться на понижение оклада, который ему выплачивают красно-белые.

Отмечается, что при развитии сценария с арендой Урунова руководство "Спартака" не готово платить ему полную зарплату. Клубы, которые заинтересованы в приобретении 21-летнего полузащитника, также не намерены полностью удовлетворять финансовые запросы игрока. В связи с этим приоритетным вариантом для столичного коллектива является продажа Урунова.

Полузащитник пополнил состав "Спартака" летом 2020 года, перейдя из "Уфы". В дальнейшем он вернулся в башкирский коллектив на правах аренды.

Источник: Metaratings


Спартак Урунов
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