"Разве что Смолов был очень активен, он и организовал единственный гол в ворота "Ростова". А вот от Захаряна и Фомина я ждал большего. Никак они не выйдут на уровень осени-2021, когда прямо летали по полю. Со стороны трудно понять, что ребятам мешает. Играют натужно, без прежнего блеска", - цитирует Тарханова "СЭ".
"Динамо" сыграло с "Ростовом" в Москве в рамках стартового тура нового сезона Российской Премьер-лиги – встреча завершилась ничейным результатом (1:1). Гол в составе столичной команды забил Вячеслав Грулев с передачи Федора Смолова. Среди ростовчан взятием ворот отличился экс-футболист бело-голубых Николай Комличенко.
24 июля подопечные Славиши Йокановича на своем поле примут "Торпедо".
Тарханов - о "Динамо": от Захаряна и Фомина ждал большего – они играют натужно
Экс-главный тренер ЦСКА, "Урала", "Крыльев Советов" и "Торпедо" Александр Тарханов поделился впечатлениями от игры лидеров "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"