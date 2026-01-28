Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Айнтрахт
23:00
ТоттенхэмНе начат
Пафос
23:00
СлавияНе начат
Аякс
23:00
ОлимпиакосНе начат
ПСВ
23:00
БаварияНе начат
Бенфика
23:00
Реал МадридНе начат
Монако
23:00
ЮвентусНе начат
Наполи
23:00
ЧелсиНе начат
Барселона
23:00
КопенгагенНе начат
Манчестер Сити
23:00
ГалатасарайНе начат
Арсенал
23:00
КайратНе начат
Атлетик
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат
Байер
23:00
ВильярреалНе начат
Атлетико
23:00
Буде-ГлимтНе начат
ПСЖ
23:00
НьюкаслНе начат
Боруссия Д
23:00
ИнтерНе начат
Брюгге
23:00
МарсельНе начат
Юнион
23:00
АталантаНе начат
Ливерпуль
23:00
КарабахНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Акрон
2 - 0 2 0
Родина-2Завершен
Акрон
1 - 0 1 0
Динамо Самарканд1 тайм

В "Актобе" подтвердили, что клубу предлагали защитника ЦСКА

Спортивный директор казахстанского "Актобе" Марат Хайруллин отреагировал на информацию о возможном трансфере защитника ЦСКА Ильи Агапова.
Фото: ФК "Акрон"
"Агапова, как и многих футболистов, предлагали нам. Но он нам не подошел, эту историю можно считать завершенной", - приводит слова Хайруллина "Чемпионат".

Первую часть текущего сезона центральный защитник Илья Агапов провел в "Акроне". 19 декабря тольяттинский клуб досрочно прервал аренду футболиста московского ЦСКА. В составе "Акрона" 24-летний игрок провел один матч в РПЛ, а также принял участие в трех встречах Кубка России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится