"Китайский клуб очень меня хотел, мы общались со спортивным директором, и все было хорошо. Но потом они взяли тренера, а он не был заинтересован во мне. Он сказал, что не может взять русского игрока. Причин не знаю. Просто сказал: "Мы не можем его взять". Как, из-за чего — мы не стали задавать вопросы, просто поблагодарили друг друга за общение и все", - сказал Макаров "Чемпионату".
Напомним, вчера, 27 января, московское "Динамо" сообщило о переходе крайнего нападающего Дениса Макарова в турецкий клуб "Кайсериспор". Стороны заключили трудовое соглашение до июня нынешнего года.
Макаров играл за бело-голубых с лета 2021 года. За это время футболист провел за столичную команду 121 матч, в котором отметился 22 забитыми мячами. В составе "Динамо" игрок дважды выигрывал бронзовые медали Российской Премьер-Лиги.
"Тренер сказал, что не может взять русского". Макаров рассказал о сорвавшемся трансфере
Экс-игрок московского "Динамо" Денис Макаров рассказал о несостоявшемся переходе.
Фото: ФК "Динамо"