Лига Чемпионов УЕФА

Айнтрахт
23:00
ТоттенхэмНе начат
Пафос
23:00
СлавияНе начат
Аякс
23:00
ОлимпиакосНе начат
ПСВ
23:00
БаварияНе начат
Бенфика
23:00
Реал МадридНе начат
Монако
23:00
ЮвентусНе начат
Наполи
23:00
ЧелсиНе начат
Барселона
23:00
КопенгагенНе начат
Манчестер Сити
23:00
ГалатасарайНе начат
Арсенал
23:00
КайратНе начат
Атлетик
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат
Байер
23:00
ВильярреалНе начат
Атлетико
23:00
Буде-ГлимтНе начат
ПСЖ
23:00
НьюкаслНе начат
Боруссия Д
23:00
ИнтерНе начат
Брюгге
23:00
МарсельНе начат
Юнион
23:00
АталантаНе начат
Ливерпуль
23:00
КарабахНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Акрон
2 - 0 2 0
Родина-2Завершен
Акрон
15:30
Динамо СамаркандНе начат

"Тренер сказал, что не может взять русского". Макаров рассказал о сорвавшемся трансфере

Экс-игрок московского "Динамо" Денис Макаров рассказал о несостоявшемся переходе.
Фото: ФК "Динамо"
"Китайский клуб очень меня хотел, мы общались со спортивным директором, и все было хорошо. Но потом они взяли тренера, а он не был заинтересован во мне. Он сказал, что не может взять русского игрока. Причин не знаю. Просто сказал: "Мы не можем его взять". Как, из-за чего — мы не стали задавать вопросы, просто поблагодарили друг друга за общение и все", - сказал Макаров "Чемпионату".

Напомним, вчера, 27 января, московское "Динамо" сообщило о переходе крайнего нападающего Дениса Макарова в турецкий клуб "Кайсериспор". Стороны заключили трудовое соглашение до июня нынешнего года.

Макаров играл за бело-голубых с лета 2021 года. За это время футболист провел за столичную команду 121 матч, в котором отметился 22 забитыми мячами. В составе "Динамо" игрок дважды выигрывал бронзовые медали Российской Премьер-Лиги.

