Айнтрахт
23:00
ТоттенхэмНе начат
Пафос
23:00
СлавияНе начат
Аякс
23:00
ОлимпиакосНе начат
ПСВ
23:00
БаварияНе начат
Бенфика
23:00
Реал МадридНе начат
Монако
23:00
ЮвентусНе начат
Наполи
23:00
ЧелсиНе начат
Барселона
23:00
КопенгагенНе начат
Манчестер Сити
23:00
ГалатасарайНе начат
Арсенал
23:00
КайратНе начат
Атлетик
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат
Байер
23:00
ВильярреалНе начат
Атлетико
23:00
Буде-ГлимтНе начат
ПСЖ
23:00
НьюкаслНе начат
Боруссия Д
23:00
ИнтерНе начат
Брюгге
23:00
МарсельНе начат
Юнион
23:00
АталантаНе начат
Ливерпуль
23:00
КарабахНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Акрон
2 - 0 2 0
Родина-2Завершен
Акрон
1 - 0 1 0
Динамо Самарканд1 тайм

"Локомотив" отклонит предложение "Бешикташа" на 7 млн евро - источник

"Железнодорожники" ответят отказом на предложение турецкого клуба.
Фото: ФК "Локомотив"
По данным источника, московский "Локомотив" отклонит предложение "Бешикташа" по трансферу Сесара Монтеса в размере 7 миллионов евро плюс бонусы. Подчеркивается, что в российском клубе оценивают 28-летнего центрального защитника выше.

Напомним, ранее агент футболиста сборной Мексики сообщил, что турецкий клуб прислал предложение по игроку.

В нынешнем сезоне Монтес сыграл в 19 матчах за красно-зеленых в чемпионате и Кубке России, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу. Трудовое соглашение мексиканца действует до лета 2029 года. Тransfermarkt оценивает центрбэка в 7 млн евро.

Источник: "СЭ"

