Агент Монтеса подтвердил, что "Локомотив" получил предложение по игроку

"Турецкий клуб прислал предложение по Монтесу. Между "Бешикташем" и "Локомотивом" есть переговоры", - передает слова агента "СЭ".
Ранее сообщалось, что "Бешикташ" может подписать в это зимнее трансферное окно центрального защитника "Локомотива" Сесара Монтеса.
Футболист сборной Мексики перебрался в московский клуб из испанской "Алмерии" осенью 2024 года. Его контракт с красно-зелеными рассчитан до июня 2029 года.
Агент защитника "Локомотива" Сесара Монтеса Серхио Висуэте прокомментировал информацию об интересе к своему клинету со стороны "Бешикташа".
Фото: ФК "Локомотив"