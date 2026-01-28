Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Айнтрахт
23:00
ТоттенхэмНе начат
Пафос
23:00
СлавияНе начат
Аякс
23:00
ОлимпиакосНе начат
ПСВ
23:00
БаварияНе начат
Бенфика
23:00
Реал МадридНе начат
Монако
23:00
ЮвентусНе начат
Наполи
23:00
ЧелсиНе начат
Барселона
23:00
КопенгагенНе начат
Манчестер Сити
23:00
ГалатасарайНе начат
Арсенал
23:00
КайратНе начат
Атлетик
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат
Байер
23:00
ВильярреалНе начат
Атлетико
23:00
Буде-ГлимтНе начат
ПСЖ
23:00
НьюкаслНе начат
Боруссия Д
23:00
ИнтерНе начат
Брюгге
23:00
МарсельНе начат
Юнион
23:00
АталантаНе начат
Ливерпуль
23:00
КарабахНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Акрон
2 - 0 2 0
Родина-2Завершен
Акрон
15:30
Динамо СамаркандНе начат

Агент Монтеса подтвердил, что "Локомотив" получил предложение по игроку

Агент защитника "Локомотива" Сесара Монтеса Серхио Висуэте прокомментировал информацию об интересе к своему клинету со стороны "Бешикташа".
Фото: ФК "Локомотив"
"Турецкий клуб прислал предложение по Монтесу. Между "Бешикташем" и "Локомотивом" есть переговоры", - передает слова агента "СЭ".

Ранее сообщалось, что "Бешикташ" может подписать в это зимнее трансферное окно центрального защитника "Локомотива" Сесара Монтеса.

Футболист сборной Мексики перебрался в московский клуб из испанской "Алмерии" осенью 2024 года. Его контракт с красно-зелеными рассчитан до июня 2029 года.

