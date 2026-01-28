В "Бешикташе" прокомментировали новость об интересе к игроку "Локомотива"

"Это неправда", - передает слова Графа "Матч ТВ".
Напомним, ранее агент Серхио Висуэте, представляющий интересы мексиканского футболиста, сообщил, что "Бешикташ" прислал официальное предложение по игроку и клубы начали переговоры.
В этом сезоне Монтес провел в составе "Локомотива" 19 игр, забил 1 гол и сделал 1 результативный пас.
Директор по профессиональному футболу "Бешикташа" Эдуард Граф высказался об интересе клуба к защитнику "Локомотива" Сесару Монтесу.
