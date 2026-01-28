Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Айнтрахт
23:00
ТоттенхэмНе начат
Пафос
23:00
СлавияНе начат
Аякс
23:00
ОлимпиакосНе начат
ПСВ
23:00
БаварияНе начат
Бенфика
23:00
Реал МадридНе начат
Монако
23:00
ЮвентусНе начат
Наполи
23:00
ЧелсиНе начат
Барселона
23:00
КопенгагенНе начат
Манчестер Сити
23:00
ГалатасарайНе начат
Арсенал
23:00
КайратНе начат
Атлетик
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат
Байер
23:00
ВильярреалНе начат
Атлетико
23:00
Буде-ГлимтНе начат
ПСЖ
23:00
НьюкаслНе начат
Боруссия Д
23:00
ИнтерНе начат
Брюгге
23:00
МарсельНе начат
Юнион
23:00
АталантаНе начат
Ливерпуль
23:00
КарабахНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Акрон
2 - 0 2 0
Родина-2Завершен
Акрон
1 - 0 1 0
Динамо Самарканд1 тайм

В "Бешикташе" прокомментировали новость об интересе к игроку "Локомотива"

Директор по профессиональному футболу "Бешикташа" Эдуард Граф высказался об интересе клуба к защитнику "Локомотива" Сесару Монтесу.
Фото: ФК "Бешикташ"
"Это неправда", - передает слова Графа "Матч ТВ".

Напомним, ранее агент Серхио Висуэте, представляющий интересы мексиканского футболиста, сообщил, что "Бешикташ" прислал официальное предложение по игроку и клубы начали переговоры.

В этом сезоне Монтес провел в составе "Локомотива" 19 игр, забил 1 гол и сделал 1 результативный пас.

