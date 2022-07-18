"ЦСКА интересуется Савио? Вряд ли. Со мной никто из клуба не связывался", - цитирует агента Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что руководство "армейцев" рассматривает возможность подписание бразильца Савио из португальского "Риу Аве".
ЦСКА начал сезон чемпионата России с уверенной победы над "Уралом" - 2:0. В первом тайме отличился Иван Обляков, а во втором отрезке Хорхе Карраскаль реализовал пенальти.
Агент рассказал, контактировал ли с ним ЦСКА на предмет трансфера бразильца Савио
Агент Антонио Араухо, представляющий интересы защитника "Риу Аве" Савио Антонио, высказался о вероятности интереса к игроку со стороны ЦСКА.
Фото: ФК "Риу Аве"