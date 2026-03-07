Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ростов
16:45
БалтикаНе начат
Нижний Новгород
19:00
СочиНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
14:30
Спартак КостромаНе начат
Чайка
15:00
СоколНе начат
Черноморец
15:00
СКА-ХабаровскНе начат

Тернавский оценил перспективы "Спартака" сделать камбек в ответном матче с "Динамо"

Бывший игрок "Спартака" Владислав Тернавский высказался о шансах красно-белых отыграться в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России против "Динамо".
Фото: ФК "Спартак"
Тернавский заявил, что отыграть три мяча будет очень непросто.

"Отыграть три мяча очень тяжело, "Динамо" непростая команда.
Если в ответном матче "Спартак" пойдёт с шашками наголо, то "Динамо" обязательно где-нибудь поймает на контратаке", - сказал Тернавский "Чемпионату".

Первой полуфинальный матч Пути РПЛ завершился со счетом 5:2 в пользу "Динамо". Голами в составе бело-голубых отличились Муми Нгамалё (дубль), Давид Рикардо, Константин Тюкавин и Максим Осипенко. За "Спартак" забили Манфред Угальде и Кристофер Мартинс.

Ответный матч состоится 18 марта на стадионе "Лукойл Арена".

