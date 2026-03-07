Тернавский оценил перспективы "Спартака" сделать камбек в ответном матче с "Динамо"

"Отыграть три мяча очень тяжело, "Динамо" непростая команда.Если в ответном матче "Спартак" пойдёт с шашками наголо, то "Динамо" обязательно где-нибудь поймает на контратаке", - сказал Тернавский "Чемпионату".
Первой полуфинальный матч Пути РПЛ завершился со счетом 5:2 в пользу "Динамо". Голами в составе бело-голубых отличились Муми Нгамалё (дубль), Давид Рикардо, Константин Тюкавин и Максим Осипенко. За "Спартак" забили Манфред Угальде и Кристофер Мартинс.
Ответный матч состоится 18 марта на стадионе "Лукойл Арена".