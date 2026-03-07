Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ростов
16:45
БалтикаНе начат
Нижний Новгород
19:00
СочиНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
14:30
Спартак КостромаНе начат
Чайка
15:00
СоколНе начат
Черноморец
15:00
СКА-ХабаровскНе начат

Комличенко ответил, как поменялась игра "Локомотива" после ухода Баринова

Форвард "Локомотива" Николай Комличенко рассказал, как команда перестраивается после ухода капитана Дмитрия Баринова.
Фото: ФК "Локомотив"
"Пока все хорошо. Структурно ничего не поменялось. Игра у команды идет. Дай бог, чтобы и дальше так было", - приводит "Чемпионат" слова Комличенко.

Дмитрий Баринов был капитаном "Локомотива" и покинул клуб, воспитанником которого является, в минувшее зимнее трансферное окно. Игрок не стал продлевать итекающий с "железнодорожниками" летом контракт и перешел в московский ЦСКА.

В понедельник, 9 марта, красно-зеленые сыграют у себя дома против грозненского "Ахмата" в рамках 20-го тура РПЛ. Начало - в 16:30 по Москве.

