Комличенко ответил, как поменялась игра "Локомотива" после ухода Баринова

"Пока все хорошо. Структурно ничего не поменялось. Игра у команды идет. Дай бог, чтобы и дальше так было", - приводит "Чемпионат" слова Комличенко.
Дмитрий Баринов был капитаном "Локомотива" и покинул клуб, воспитанником которого является, в минувшее зимнее трансферное окно. Игрок не стал продлевать итекающий с "железнодорожниками" летом контракт и перешел в московский ЦСКА.
В понедельник, 9 марта, красно-зеленые сыграют у себя дома против грозненского "Ахмата" в рамках 20-го тура РПЛ. Начало - в 16:30 по Москве.